Историка Юрия Дмитриева будут судить в Петрозаводске в третий раз

На сайте правозащитного общества «Мемориал» говорится, что первое заседание в отношении главы карельского отделения назначено на 24 ноября. В сообщении отмечается, что суд уже дважды признавал Дмитриева невиновным в изготовлении детской порнографии и совершении развратных действий в отношении несовершеннолетней приемной дочери.

В конце сентября Верховный суд Карелии увеличил срок Дмитриеву с 3,5 до 13 лет колонии строгого режима по статье о сексуальном насилии над несовершеннолетней. Дело по другим статьям было отправлено на пересмотр в Петрозаводский городской суд. Сам историк вину не признаёт.