Зараженный коронавирусом президент Украины попал в больницу

Вместе с Владимиром Зеленским госпитализирован и глава офиса украинского лидера Андрей Ермак. Об этом сообщил его советник Михаил Подоляк, — передает агентство РИА Новости. Он отметил, что глава государства находится в изолированной палате, в которой установлена спецсвязь. Из специального кабинета Зеленский может проводить совещания. Как сказал Подоляк, график работы президента и его советника не изменился. Единственное ограничение – это изоляция.
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