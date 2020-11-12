Зараженный коронавирусом президент Украины попал в больницу

Вместе с Владимиром Зеленским госпитализирован и глава офиса украинского лидера Андрей Ермак. Об этом сообщил его советник Михаил Подоляк, — передает агентство РИА Новости. Он отметил, что глава государства находится в изолированной палате, в которой установлена спецсвязь. Из специального кабинета Зеленский может проводить совещания. Как сказал Подоляк, график работы президента и его советника не изменился. Единственное ограничение – это изоляция.