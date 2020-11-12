Министерство здравоохранения Кемеровской области сообщило о заражении медика коронавирусом после вакцинации

Зам.главы ведомства Елена Зеленина отметила, что заболевание было зафиксировано на пятые сутки после прививки, и поэтому говорить о том, что это связано непосредственно с использованием препарата не представляется возможным. Похожие случаи заражения медиков после первой вакцинации ранее были выявлены в Алтайском крае.

В местном Минздраве сообщили, что заражение могло произойти еще до вакцинации, либо причиной стал тот факт, что у медиков не успел выработать иммунитет.

В эфире «Эха» вирусолог, специалист в области вакцин, зам директора по науке отдела вакцин FDA Константин Чумаков, что это самое разумное объяснение произошедшего.

Вместе с тем, директор центра имени Гамалеи Александр Гинцбург сообщил, что до конца года в России привьют «Спутником» более 1,5 миллиона человек.