ЕСПЧ зарегистрировал первую жалобу из России по делам о фейках о коронавирусе

Глава правозащитной группы «Агора» Павел Чиков написал в Телеграме, что в Страсбург обратилась хозяйка приюта для животных из Липецка. Екатерина Бильбао этой весной объявила сбор денег на скотч и тонометры для местных медиков. Суд счел информацию о дефиците недостоверной и оштрафовал ее на 30 тысяч рублей. В жалобе говорится, что в тексте жительницы Липецка не было оскорблений и обвинений, а лишь описание ситуации с отсутствием лекарств в больнице и призыв к помощи для больных и врачей.