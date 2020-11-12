Министерство науки и высшего образования России предписало перевести учебный процесс в дистанционный режим

Приказ о переходе на удаленное обучение подписал министр Валерий Фальков. Согласно документу, который уже поступил в подведомственные учебные заведения двух столиц, без присутствия в стенах ВУЗов будет проходить не только лекции, семинары и лабораторные работы, но сдача экзаменов и зачетов. В МГТУ имени Баумана РБК сказали, что проблем не видят, поскольку процесс уже был отработан весной, хотя существует и понимание, что в техническом ВУЗе возможно придется отложить на весенний семестр то, что построено на практике. Днем ранее Москва уже перевела студентов учебных заведений столичного подчинения на удаленку. Их транспортные карты были заблокированы. Городские власти рекомендовали принять такие меры и на федеральном уровне, что и произошло.

Приказ будет действовать с пятницы 13 ноября до окончания зимних каникул 6 февраля.