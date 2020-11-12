Российские боевые вертолеты будут задействованы миротворцами в Карабахе

Об этом заявляют в Минобороны нашей страны.

Вертолеты Ми-8 и Ми-24 будут вести воздушный мониторинг районов прекращения огня. Также машины будут использовать для переброски личного состава и имущества миротворцев в труднодоступные районы, сообщили агентству РИА Новости в российском военном ведомстве. Как напоминает РБК, грузовые самолеты военно-транспортной авиации уже доставили около 10 винтокрылых машин на аэродром Еревана.

Газета «Московский комсомолец» в свою очередь упоминает беспилотные комплексы Орлан-10, которые могут вести в регионе разведку на дальности до 120 километров.

Командовать миротворцами будет российский генерал Рустам Мурадов, который накануне обсудил организационные вопросы с министром обороны Армении. Некоторые СМИ ошибочно назвали Мурадова этническим азербайджанцем, отмечает агентство «Спутник».

Генерал Мурадов родом из Дагестана. Он прошел две чеченские войны, представлял Россию в центре по прекращению огня в Донбассе и служил военным советником в Сирии. После чего был назначен заместителем командующего Южным военным округом, передает издание «Кавказский узел».

Российский контингент включает около двух тысяч человек. Миссия рассчитана на пять лет с возможностью продления.