Об этом сообщил постоянный представитель страны при Организации объединенных наций Василий Небензя.

Россия готова расследовать дело Алексея Навального, но для этого нужны улики, сообщил агентству РИА Василий Небензя. Их, по его словам страны Запада предоставлять отказываются. Постпред России при ООН пообещал цитата «нелицеприятный разговор» в случае, если Москва вынесет дело Навального на обсуждение в Совбезе организации. Он также сказал, что Россия до сих пор не получила формулу вещества, которым как утверждают на Западе был отравлен оппозиционный политик. Небензя назвал странным то, что организация по запрещению химического оружия объясняет отказ отсутствием согласия со стороны Германии.

Ранее несколько лабораторий в Европе установили, что Навальный был отравлен боевым отравляющим веществом из группы Новичок. О том же заявляла немецкий канцлер Ангела Меркель. По словам Небензи о Новичке цитата «на самом деле никто ничего не знает». Он сообщил также, что Москва и ОЗХО согласовывают условия работы в Росси миссии организации для расследования дела. Небензя допустил, что наша страна может задуматься о выходе оттуда, если ОЗХО цитата по РИА «будет штамповать решения по неугодным».

Алексей Навальный почти три недели провел в коме после отравления в августе. Пару дней он находился в больнице Омска, затем политика перевезли в Берлин. Навальный позднее предположил, что за его отравлением может стоять только президент Путин. Постпред России при ООН назвал обвинения абсурдными и оскорбительными.