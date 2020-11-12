Директор ФБК Жданов обжалует приговор за неудаление фильма «Он вам не Димон»

Директор Фонда борьбы с коррупцией Иван Жданов обжалует сегодня приговор за неудаление фильма «Он вам не Димон». Об этом он сообщил в эфире радиостанции «Эхо Москвы».

«Симоновский районный суд рассмотрит апелляционную жалобу на приговор мирового судьи, согласно которому я признан виновным по 315 статье УК РФ, а именно неисполнение судебного решения. Абсурдность этого приговора заключается в том, что суд признал, что я не виноват в той части, согласно которой я должен был удалить фильм «Он вам не Димон» с аккаунтов Алексея Навального, но оставил те посты на сайте ФБК.инфо, в которых была размещена информация о том, что Усманов давал взятку Дмитрию Медведеву. Но эти посты были написаны после решения Люблинского районного суда, которое я должен был исполнить», — сказал он.

И.Жданов добавил, что рассчитывает на полную отмену приговора.

Директору Фонда борьбы с коррупцией Ивану Жданову вменяется неисполнение решения суда за отказ удалять расследование о коррупционных связях бывшего премьер-министра России Дмитрия Медведева. Защита настаивала на том, что у директора ФБК не было возможности удалить фильм, поскольку пароли от соцсетей есть только у политика Алексея Навального, который подтвердил это в суде. На одном из заседаний И.Жданов заявил ходатайство о приглашении для допроса в качестве свидетелей самого Дмитрия Медведева и миллиардера Алишера Усманова, но судья ему отказал.

«Он вам не Димон» — самое популярное расследование ФБК. В YouTube фильм набрал более 36 миллионов просмотров.