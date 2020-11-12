Прокуратура Новосибирской области начала проверку в связи с убийством заключенного в колонии

Накануне в ИК №13 обнаружили тело 39-летнего осужденного. Его имя и обстоятельства смерти не раскрываются. Источник агентства ТАСС утверждает, что убийство произошло в результате конфликта между арестантами.

Издание «Тайга.инфо» пишет, что в колонии погиб еще один человек и несколько пострадали. Заключенные устроили бунт. Они выключили электричество и отказались пускать на смену сотрудников ФСИН. Вечером туда выехал отряд спецназа. Администрация исправительного учреждения эту информацию отрицает. В Следственном комитете также заверили, что никакого бунта нет.