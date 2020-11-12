В штате Джорджия заявили о необходимости ручного пересчета голосов на президентских выборах

Госсекретарь штата Брэд Раффенспергер отметил, что разрыв между кандидатами оказался небольшим – около 14 тысяч, при отданных 5 миллионах голосов. Его слова приводит телеканал СNВС.

Местные власти должны утвердить итоги выборов до 8 декабря, после чего через 6 дней избирательная комиссия объявит о них официально. По оценкам американской прессы, победу одержал кандидат от Демократической партии Джо Байден, и лидеры некоторых стран уже поздравили его. Действующий глава Белого дома Дональд Трамп заявляет о многочисленных нарушениях и пытается оспорить результаты голосования через суд.