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09:04, 12 ноября 2020

Срок ультиматума, который Вашингтон поставил китайской компании TikTok, истекает сегодня

Сервису коротких видео пригрозили запретом на территории США в случае отказа продать американские активы.

Комитет администрации Трампа по иностранным инвестициям в США установил крайний срок 12 ноября для соцсети TikTok, чтобы ее материнская компания ByteDance избавилась от «любых материальных или нематериальных активов или собственности, где бы они ни находились, которые используются для работы приложения TikTok в США». TikTok подал заявку на 30-дневное продление дедлайна — такая опция была предусмотрена в приказе комитета по инвестициям, но до сих пор компания не получила никакой реакции по этому поводу. В связи с тем, что Комитет по иностранным инвестициям никак не коммуницирует с ТикТоком, соцсеть обратилась в американский суд с требованием пересмотреть действия ведомства.

Ранее в конце октября компания получила решение суда о предварительном запрет на действия администрации Трампа. ByteDance согласилась продать часть своего бизнеса в США в рамках сложной сделки, которая включает американские компании Oracle и Walmart. Дональд Трамп одобрил этот план в сентябре. Но сделка так и не была санкционирована китайским правительством, и с тех пор она находится в подвешенном состоянии.

Несмотря на истечение срока ультиматума, реакции со стороны администрации Дональда Трампа пока нет.



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