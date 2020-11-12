Дело о смерти миллиардера Дмитрия Босова расследуется по статье «доведение до самоубийства»

Дело по этой статье Следственный комитет возбудил еще летом, но стало известно об этом только сейчас. Источник РБК среди знакомых бизнесмена рассказал, что потерпевшей признана вдова миллиардера Катерина. Глава компании Аллтек покончил жизнь самоубийством 6 мая. Предсмертной записки он не оставил. Первоначально рассматривались две главные версии – самоубийство и неосторожное обращение с оружием.

Миллиардер тяжело переживал разногласия со своим партнером Александром Исаевым, которого он был вынужден уволить со всех постов, после того, как вскрылись факты «вопиющих злоупотребления и хищений», как это характеризовала пресс-служба контролируемых Аллтек компаний Сибантрацит и ВостокУголь, в которых Исаев занимал руководящие должности. Впрочем, сам Исаев уверяет, что к нему у следователей вопросов нет.

На момент смерти состояние Босова превышало миллиард долларов. В российском списке Форбс он занимал 86 место.