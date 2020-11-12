Министерство финансов по данным РБК предлагает лишать свободы за незадекларированные операции с криптовалютой

До трех лет заключения может грозить владельцам цифровых валют, если они нарушат правила отчета об операциях с ними. В налоговые органы возможно скоро придется сообщать о получении виртуальных финансовых активов, сделках с ними и остатках в криптокошельке. В документе, разработанном министерством финансов, прописано, что это необходимо делать, когда сумма операций в течение года превышает эквивалентную шестистам тысячам рублей, пишет газета РБК. Уголовная ответственность наступит в случае, если владельцы криптовалюты хотя бы дважды за три года не отчитались перед налоговиками об операциях или предоставили ложные сведения.

Речь идет о незадекларированных активах в особо крупном размере – операциях с цифровой валютой на сумму, эквивалентную 45 миллионам рублей и выше, отмечает издание. Опрошенные эксперты считают введение уголовной ответственности и реального наказания за нарушения при обороте криптовалют чрезмерно жестким. Они отмечают, что для операций с другими видами имущества таких суровых мер нет.

О владении цифровыми валютами согласно законопроекту нужно будет впервые сообщить не позднее конца апреля 22-го года. Министерство финансов вынесло предложения на общественное обсуждение.