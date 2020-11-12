Первый президент Бурятии Леонид Потапов умер в возрасте 85 лет

Агентство ТАСС со ссылкой на источник сообщает, что ранее его госпитализировали с коронавирусом. Впервые Потапов победил на выборах в 1994 году, затем переизбирался на второй и третий сроки. В последние годы он работал в Бурятском научном центре Сибирского отделения РАН.