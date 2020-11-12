МВД намерено позволить россиянам садиться за руль уже в 17 лет

Впрочем, как говорится в законопроекте, направленном в правительство, до совершеннолетия поездки можно будет совершать только в сопровождении «водителя-наставника». Об этом пишет газета «Коммерсантъ». Издание отмечает, что документ предполагает и другие масштабные изменения в области подготовки автомобилистов. В частности, в нем говорится, что доступ за руль грузовых машин получат только те граждане, которые имеют опыт вождения как минимум один год.
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