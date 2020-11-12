В Белоруссии, по подсчетам правозащитников, с мая было заведено 900 уголовных дел, связанных с выборами президента

Как сообщает центр «Весна» фигурантами стали кандидаты и сотрудники их штабов, а также участники акций протеста. Чаще всего, по данным правозащитников, заводят дела по статьям о массовых беспорядках, сопротивлении силовикам и насилии в их отношении, а также организации или участии в действиях, грубо нарушающих общественный порядок.

По подсчетам «Весны» за полгода, прошедших с начала президентской кампании, в республике задержали в общей сложности более 1600 человек.