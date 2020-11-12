В Стокгольме возвращают запрет на посещение родственников в домах престарелых

Эта мера вводится на фоне ухудшения ситуации с коронавирусом в шведской столице.

За прошлую неделю, заявляют в мэрии Стокгольма, прирост заболевших утроился, поэтому властям придется действовать активно. Теперь будет запрещено посещать дома престарелых. Там отмечено быстрое распространение инфекции, что произошло в том числе из-за того, что проводилось недостаточно тестов. Ограничение будет действовать по меньше мере до конца месяца. За это время власти должны будут определиться с дальнейшими шагами в борьбе с эпидемией.

Через неделю вступит в силу еще один запрет — на продажу алкоголя в ресторанах, барах и пабах после 22:00. Он продлится до конца зимы.

Напомним, что ограничение на посещение домов престарелых вводили еще весной. Это была одна из первых мер, принятых руководством Швеции на фоне пандемии. В отличие от большинства европейских государств страна с самого начала отказалась от жесткого карантина. В Швеции зафиксировано больше летальных исходов, чем в соседних скандинавских странах, при этом показатели ниже, чем, например, в Великобритании, Франции, Бельгии.

В Швеции за все время выявлено более 160 тысяч случаев заражения. Скончались 6 тысяч человек, большинство из них – пожилые люди.