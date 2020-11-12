Тверской суд Москвы продолжит рассмотрение дела муниципального депутата Юлии Галяминой

Ей грозит до пяти лет лишения свободы по обвинениям в участии в незаконных акциях.

Юлию Галямину судят по уголовной статье, поскольку по версии обвинения депутат неоднократно нарушала закон о митингах. На прошлом заседании суд заслушивал показания работников правоохранительных органов, которые задерживали политика или писали на неё рапорты.

Так, сотрудник центра МВД по борьбе с экстремизмом говорил, что обратил внимание на активность Галяминой в социальных сетях еще летом 2019 года. Ему показались подозрительными её «призывы защищать свои права».

Ранее газета «Коммерсант» писала, что поводом для судебного разбирательства стал, во-первых, уличный сбор подписей против поправок к Конституции в июле 2020 года и, во-вторых, сразу несколько выступлений против недопуска кандидатов на выборах в Мосгордуму примерно за год до этого. По данным издания, адвокаты Галяминой настаивают, что уголовное дело нельзя было заводить, поскольку между этими эпизодами более полугода, а в статье о неоднократном нарушении правил проведения уличных акций указан срок в 180 дней.

Юлия Галямина также вины не признаёт. Она говорила, что власти завели дело по политическим мотивам. В частности, чтобы не допустить её к выборам в Государственную Думу, которые намечены на следующую осень.