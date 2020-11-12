В Армении оппозиция намерена сегодня провести марш с требованием отставки премьера страны Никола Пашиняна

Акции в Ереване проходят уже несколько дней, они начались после подписания главой правительства соглашения по Нагорному Карабаху.

Весь день участники многотысячного митинга в центре Еревана не покидали улиц и площадей. Люди требовали ухода Никола Пашиняна с поста премьера. Оппозиционеры скандировали эти лозунги у зданий правительства и парламента. Пашиняна обвиняют в предательстве национальных интересов из-за подписания трехстороннего соглашения с президентами Азербайджана и России. Оно, напомню, предусматривает переход к Баку значительных территорий непризнанной Нагорно-Карабахской республики. Участники протестной акции в центре Еревана потребовали от Пашиняна уйти в отставку до полуночи. Этого не произошло. Анонсирован новый марш в армянской столице.

Власти также осуждают за жесткие действия полиции. Силовики вчера задержали больше 130 человек. Оппозиционные депутаты парламента накануне созвали экстренное заседание, чтобы обсудить отказ от соглашения о прекращении боевых действий в Карабахе. Провести не смогли — не было кворума. Оппозиция добивается немедленной отставки Пашиняна, чтобы не допустить передачи Азербайджану Кельбаджарского района, который более 27 лет находится под контролем Карабаха. Баку по условиям соглашения планирует получить эти территории в конце недели.

В правящей парламентской фракции «Мой шаг» предложили оппозиции выступить против присутствия в Карабахе российских миротворцев, сообщает Интерфакс. Пашинян ранее сказал, что был вынужден подписать соглашение по Нагорному Карабаху, чтобы Армения не потеряла тысячи своих солдат.