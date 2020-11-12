Суд в Нидерландах сегодня возобновит слушания по делу о крушении Боинга в небе неподалеку от Донецка

Трагедия летом 2014 года унесла жизни почти трех сотен человек, всех кто был на борту лайнера, летевшего из Амстердама в Малайзию.

Представители обвинения сегодня должны ответить на запросы адвокатов россиянина Олега Пулатова, одного из четырех фигурантов дела. Кроме него обвинения в крушении Боинга предъявлены экс-министру обороны самопровозглашенной ДНР Игорю Гиркину, его подчиненным Сергею Кубинскому и Леониду Харченко, он гражданин Украины. Никто на процессе, который рассматривает Окружной суд Гааги, не присутствует, адвокаты есть только у Пулатова. В суде недавно показали видеозапись его допроса. Он сообщил, что в июле 14-го находился в районе крушения лайнера в Донбассе, решал вопросы обеспечения бойцов самопровозглашенной ДНР. Пулатов уверял, что не видел установки Бук и уверен, что ее у его подразделения не было. Адвокаты просили суд допросить экспертов из Нидерландов и Бельгии, они готовили доклады о крушении Боинга. Международная следственная группа ранее пришла к выводу, что самолет в небе неподалеку от Донецка был сбит из зенитно-ракетного комплекса Бук с территории, контролируемой сепаратистами. На Украину его привезли из российской воинской части под Курском. Бук по версии следствия принадлежал 53-й зенитно-ракетной бригаде Минобороны. Москва это отрицает.

Портал YouTube тем временем заблокировал фильм-расследование о сбитом самолете. В открытом доступе видео должно было появиться сегодня. Фильм снял украинский журналист Андрей Лактионов, который умер летом этого года. Он как пишет издание украина,ру рассмотрел версию о причастности Киева к крушению самолета.