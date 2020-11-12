Бывший советник Джозефа Байдена Рон Клайн возглавит аппарат сотрудников Белого дома

Соответствующее заявление опубликовано в среду на сайте переходной команды Байдена, которого ведущие американские СМИ назвали победителем президентских выборов. Клайн на протяжении длительного времени был советником Байдена в период, когда тот занимал пост вице-президента в администрации президента Барака Обамы.