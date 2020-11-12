Территории, которые перейдут под контроль Баку, будут жить по азербайджанским законам

Об этом РБК заявил посол Азербайджана в России Полад Бюльбюль-оглы. Комментируя трехстороннее соглашение о прекращении боев в НКР, он сказал, что азербайджанские власти будут жестко отвечать на любые проявления сепаратизма. Посол добавил, что местных жителей, которые возьмутся за оружие, Баку будет воспринимать как террористов.