Россия и Турция создадут совместный центр по контролю за прекращением огня в НКР

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Минобороны России. Центр будет базироваться на территории Азербайджана и рассматривать любые жалобы и проблемы, связанные с нарушением достигнутых договоренностей. При этом президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что турецкие военные будут присутствовать в регионе на том же основании, что и российские. Президент Азербайджана Ильхам Алиев ранее тоже говорил, что в регион введут и турецких миротворцев, но МИД России это отрицает.

Соглашение о прекращении огня в Нагорном Карабахе не предусматривает введения на территории региона турецких солдат. Об этом в интервью телеканалу РБК сказал посол Азербайджана в России Полад Бюльбюль оглы.

Он подчеркнул, что мирным гражданам Армении не обязательно покидать Нагорный Карабах, но они должны будут соблюдать законы Азербайджана.