В Армении задержан один из лидеров Республиканской партии Эдуард Шармазанов.

Об этом, как передает РИА, рассказал адвокат Тигран Атанесян. По его словам, также задержан представитель верховного органа партии «Дашнакцутюн» Ишхан Сагателян. Адвокат подчеркнул, что власти задерживают «активных политических деятелей», чтобы лишить протесты лидеров. Задержания были проведены в связи с уголовным делом об акции протеста в Ереване, которую устроила оппозиция у стен правительства и парламента. В Ереване проходят массовые протесты с требованием отставки премьера Никола Пашиняна из-за подписания им соглашения о прекращении огня в Нагорном Карабахе.
Самое обсуждаемое
Ждем-с Даже Байдену придется прийти в другой мир, и это больше не мир четы Клинтон или иных сторонников «крестовых походов» за «единственно верные» ценности и политические системы. Это все более многополяризирующийся мир. В котором нужно доказывать свою претензию на мировое лидерство, моральное, а не авторитарное, не санкциями, а умением действовать в общем интересе…
Популярное за неделю
Ночь, день, ночь. Этот текст вы прочтете до конца и наконец наденете маски Желтая стопа, фиолетовая нога. Ему 59 лет, у него нет заболеваний, кроме ковида. Он заболел 9 октября, 14-го его госпитализировали с тяжелой пневмонией, 18-го — острая боль в ноге, несколько дней ждал перевода, а нога умирала…