В Армении задержан один из лидеров Республиканской партии Эдуард Шармазанов.

Об этом, как передает РИА, рассказал адвокат Тигран Атанесян. По его словам, также задержан представитель верховного органа партии «Дашнакцутюн» Ишхан Сагателян. Адвокат подчеркнул, что власти задерживают «активных политических деятелей», чтобы лишить протесты лидеров. Задержания были проведены в связи с уголовным делом об акции протеста в Ереване, которую устроила оппозиция у стен правительства и парламента. В Ереване проходят массовые протесты с требованием отставки премьера Никола Пашиняна из-за подписания им соглашения о прекращении огня в Нагорном Карабахе.