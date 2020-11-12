Армянская оппозиция планирует сегодня провести марш за отставку Никола Пашиняна.

В соцсетях уже распространяется призыв собраться в центре Еревана в 17 часов местного времени. Семнадцать политических партий Армении созвали накануне митинг в Ереване с требованием отставки премьер-министра, который подписал с Россией и Азербайджаном соглашение о прекращении боевых действий в НКР. А вот экстренное заседание парламента по вопросу об отставке Пашиняна провести вчера не удалось — совет парламента без депутатов правящей партии не смог назначить такое заседание из-за отсутствия кворума.
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