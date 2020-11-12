Россия и Турция создадут совместный центр по контролю за прекращением огня в НКР.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Минобороны России. Центр будет базироваться на территории Азербайджана и рассматривать любые жалобы и проблемы, связанные с нарушением достигнутых договоренностей. При этом президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что турецкие военные будут присутствовать в регионе на том же основании, что и российские. Президент Азербайджана Ильхам Алиев ранее тоже говорил, что в регион введут и турецких миротворцев, но МИД России это отрицает.