Первые космические туристы, которые полетят к МКС на корабле «Крю дрэгон», подписали контракт.

Интернациональный экипаж, состоящий из трех частных астронавтов и командира Майкла Лопеса-Алегриа отправятся на орбиту не ранее конца 2021 года. В марте компания Axiom Space договорилась с разработчиком корабля SpaceX о доставке трех космических туристов на МКС. Предполагается, что продолжительность такого тура составит десять дней, включая два дня полета и восемь дней отдыха на станции.