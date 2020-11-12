Штаб Дональда Трампа оспорил итоги президентских выборов в штате Мичиган.

Как сообщается в Twitter предвыборной кампании, соответствующийц иск подан в федеральный суд Мичигана По данным Fox News, кандидат от демократов Джо Байден по результатам обработки 99% бюллетеней набрал в Мичигане 50,6% голосов, Трамп — 47,9%. Победа в этом штате дает кандидату 16 голосов выборщиков.