В ИК 13 в Новосибирской области накануне вспыхнул бунт заключенных.

Поводом, как передает интернет издание «Тайга-инфо», стала смерть заключённого, тело которого с признаками насилия нашли на территории исправительного учреждения. Местные СМИ со ссылкой на анонимные адвокатские источники сообщают, что в знак протеста заключенные не пустили на смену сотрудников колонии. Туда прибыли отряд спецназа и начальник новосибирского управления ФСИН. Между тем, в областном управлении СК сообщения о бунте назвали дезинформацией. Там утверждают, что все исправительные учреждения в регионе работают в штатном режиме". При этом источник ТАСС сообщает, что в ИК 13 «один заключённый убил другого».