С 13 ноября ВУЗы Москвы и Петербурга переведут на дистанционный формат.

Соответствюющее распоряжение подписано в Минобрнауки. Неподведомственным министерству учебным заведениям рекомендовано перходить на удаленный режим по согласованию с территориальными органами Роспотребнадзора» и исходя из эпидемиологической обстановки. Ограничения продлятся до 6 февраля. 10 ноября, мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о переводе на удаленный режим студентов колледжей и вузов, подведомственных властям столицы. Мера будет действовать с 13 ноября до 15 января. За день до этого перевести студентов на дистанционный режим обучения также решили в Подмосковье.