Армянская оппозиция назначила на сегодня шествие в Ереване с требованием отставки премьера Никола Пашиняна.

Организаторы также потребуют освобождения задержанных лидеров протеста. Накануне в Ереване прошла массовая акция оппозиции. Участники требовали отставки Пашиняна из-за подписания им трехстороннего соглашения о прекращении огня в Нагорном Карабахе.