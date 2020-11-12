Британская полиция предъявила обвинения медсестре Люси Летби в убийстве восьми младенцев.

Ее также обвиняют в покушении на жизнь еще 10 новорожденных. 30-летняя Летби

арестована. Ранее ее уже дважды отправляли под арест но отпускали под залог. Ожидается, что сегодня суд формально выдвинет обвинения против Летби. Больница, в которой работала медсестра, привлекла внимание полиции в 2017году аномально высокими показателями смертности среди новорожденных.