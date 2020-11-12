США пригрозили новыми санкциями Китаю.

На этот раз, как заявил помощник американского президента по нацбезопасности Роберт О'Брайен, — за нарушение международных обязательств в отношении Гонконга. Поводом послужило отстранение властями специального административного района КНР четырех оппозиционных депутатов Законодательного совета Гонконга.