Джо Байден уже сегодня может назвать будущего руководителя аппарата Белого дома.

По сведениям Си-эн-эн, основным претендентом на этот пост рассматривается Рон Клайн — бывший советник Байдена, когда тот был вице-президентом. В 2014 году Клайн занимал пост координатора по вопросам борьбы с вирусом Эбола, а сейчас занимается проблемой борьбы с распространением коронавируса. По данным Си-эн-эн, выдвижение кандидатур на посты в администрации Байдена можно ожидать в конце ноября — начале декабря.