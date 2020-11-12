В Джорджии в ручную пересчитают голоса, отданные за Трампа и Байдена на президентских выборах.

Об этом сообщает CNBC со ссылкой на госсекретаря штата Брэда Раффенспергера. Он объяснил это тем, что разрыв между кандидатами очень маленький. За Байдена в Джорджии проголосовали 49,5%, за Трампа — 49,2%. Штат должен утвердить итоги голосования не позднее 20 ноября.