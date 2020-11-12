Губернатор Петербурга вручил орден Почета главе горизбиркома Виктору Миненко.

При этом Александр Беглов заявил, что выполняет поручение президента. Глава ЦИК Элла Памфилова ранее просила Миненко «честно уволиться» из-за неудовлетворительной работы городской комиссии. В своем телеграм канале Памфилова утверждает, что вопрос о награждении Миненко с ЦИКом не согласовывался.