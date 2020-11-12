Россия разворачивает наблюдательные посты миротворцев в Карабахе.

Как сообщил начальник Главного оперативного управления Генштаба Сергей Рудской, всего в российских зонах ответственности «Север» и «Юг» будут дислоцированы 16 таких постов. По его словам, российские миротворцы уже взяли под контроль Лачинский коридор, который соединяет Нагорный Карабах с Арменией.