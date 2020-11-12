Диего Марадона покинул больницу, где ему на прошлой недели удалили гематому в мозге.

Как сообщают аргентинские СМИ, бывший футболист будет размещен в специально подготовленном для него доме в пригороде Буэнос-Айреса. За состоянием бывшего игрока сборной Аргентины будут круглосуточно следить сиделки. 30 октября Марадоне исполнилось 60 лет. В настоящее время он является главным

тренером одной из аргентинских команд.