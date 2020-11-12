На севере Лондона автомобиль врезался в здание полицейского участка.

Как сообщает Скотланд-Ярд, в результате инцидента никто не пострадал, водитель задержан. Как отмечают местные соцсети, нарушитель после столкновения стал разливать некую жидкость на дорогу, попытался поджечь ее, но был повален на землю полицейскими. Информация о мотивах задержанного и его личность пока не раскрываются.