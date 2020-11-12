Несколько американских штатов уже утвердили результаты голосования на президентских выборах.

Как сообщает аналитический центр Cook Political Report, первым это сделал Делавэр — родной штат представителя демократов Джо Байдена. Там за него проголосовали 58.7% избирателей, в то время как за Дональда Трампа — 39.8%. Свои результаты также уже представили Вайоминг, Оклахома, Южная Каролина, Южная Дакота и Вермонт. Власти штатов должны утвердить результаты голосования до 8 декабря. Согласно оценкам ведущих американских СМИ, победу на выборах США одержал демократ Джо Байден. Действующий президент Дональд Трамп через суды пытается оспорить итоги голосования.