В Белоруссии с мая этого года завели 900 уголовных дел, связанных с выборами президента страны.

Как сообщает белорусский правозащитный центр «Весна», речь идет о делах на кандидатов, сотрудников их штабов, а также на участников акций протеста. Чаще всего, по данным «Весны», дела заводят по статьям о массовых беспорядках, сопротивлении сотруднику милиции, о насилии в отношении силовиков и об организации или участии в действиях, грубо нарушающих общественный порядок. По подсчетам правозащитников, с начала президентской кампании в Белоруссии задержали в общей сложности 16 тысяч человек.