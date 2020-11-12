Несколько тонн дизельного топлива накануне вылилось на трассе «Норильск-Алыкель».

Как сообщает интернет-издание «Тайга.инфо», ЧП произошло примерно в 2 км от Норильска. Перевозчик, предположительно, может принадлежать «Таймырской топливной компании», входящей в «Норникель». На месте уже работают прокуратура и МЧС.