На севере Лондона автомобиль въехал в полицейский участок.

На одной из опубликованных в твиттере видеозаписей видно как мужчина, который отходит от врезавшегося автомобиля, обливает дорогу неизвестной жидкостью и поджигает ее. Вскоре его задерживают. Полицейский участок эвакуирован. О пострадавших не сообщается.