Россия откроет пункт МТО ВМФ на территории Судана.

Постановление правительство с проектом соответствующего соглашения подписал премьер-министр Михаил Мишустин. Проект обсуждался ещё с бывшим президентом Судана, свергнутым в результате во енного переворота. Согласно документу, на российской базе могут служить до 300 человек и размещаться до четырех кораблей, в том числе с ядерной энергоустановкой. Соглашение планируется подписать на 25 лет с автоматическим продлением на 10 лет в случае, если стороны не будут возражать против этого.