Россия и Турция договорились создать совместный центр по контролю за прекращением огня в НКР.

Как рассказали РИА в российском военном ведомстве по итогам переговоров министров обороны России и Турции, совместный центр будет находиться в Азербайджане. Ранее главы России, Армении и Азербайджана приняли совместное заявление о прекращении огня в Карабахе с 10 ноября. На линии соприкосновения будут размещены российские миротворцы.