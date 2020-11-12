В США сегодня пустят с молотка купальник швейцарской актрисы Урсулы Андресс

В нем она появилась в первом фильме о Джеймсе Бонде.

Торги пройдут в Лос-Анджелесе. Главным лотом на них станет белое бикини, на поясе которого Хани Райдер — героиня актрисы Урсулы Андресс — носила ножны с оружием. В этом наряде она появилась в одной из самых известных сцен в первом фильме о Джеймсе Бонде «Доктор Ноу», который вышел в 1962м году. Купальник на загорелом теле Андресс произвел настоящий фурор. Торги проводит аукционный дом Profiles in History. Устроители рассчитывают выручить за бикини первой девушки Бонда не менее полумиллиона долларов. Сама Андресс впервые продала этот предмет одежды на аукционе в Лондоне в 2001-м. Тогда за бикини английский бизнесмен, один из основателей сети ресторанов Planet Hollywood Роберт Эрл заплатил 45 тысяч долларов. Тем временем премьеру нового фильма о Джеймсе Бонде, намеченную сегодня в Британии, перенесли на апрель следующего года. Причина — ухудшение ситуации с коронавирусом и закрытие кинотеатров. В штатах новый фильм бондианы «Не время умирать» должен был выйти 20 ноября, а в России — на день раньше.

В марте премьеру новой серии бондианы из-за пандемии коронавируса уже откладывали на полгода.