Студенты Москвы и Санкт-Петербурга уходят на дистанционное обучение из-за коронавируса

Соответствующий приказ накануне вечером опубликовало Министерство образования.

Удаленка в вузах обеих столиц продлится до февраля. Как отмечается, ограничение ввели из-за большого количества обращений в Министерство и в целях снижения рисков распространения коронавируса. Исключение сделали только для программ высшего медицинского образования по специальностям: лечебное дело, педиатрия, медико-профилактическое

дело, стоматология, а также для программ подготовки медсестер. Обучающиеся на них студенты могут посещать вузы.

Учебным заведениям других регионов пока только рекомендуют организовать дистанционное обучение по согласованию с местным Роспотребнадзором.

Что касается Москвы и Санкт-Петербурга, то в Минобре просят оказать учащимся социальную поддержку – какую именно, не уточняется.

Ранее о переводе московских студентов на удаленку объявила столичная мэрия – режим должен был продлиться до середины января. Уже некоторое время дистанционно учатся школьники 6-11 классов.

Накануне в России зафиксирован новый максимум по суточной летальности среди пациентов с коронавирусом – впервые скончались более 400 человек. Москва занимает первое место по приросту заболевших, Санкт-Петербург – второе. Там ранее впервые выявили более 1,5 тысяч новых случаев за сутки