Депутат: Дистанционное обучение, практикуемое в России, негативно скажется на качестве образования

Дистанционное обучение, практикуемое в России, негативно скажется на качестве образования. Об этом сообщил в эфире радиостанции «Эхо Москвы» первый зампред Комитета Госдумы по образованию и науке Олег Смолин.

«В том виде, в котором в России сейчас применяется дистанционное обучение – это фактически не электронное обучение, это попытка использовать обычные методы обучения на расстоянии. Естественно на качестве образования это скажется отрицательно. У тех студентов, которые более мотивированы, меньше, у тех, кто менее мотивирован, больше. Если мы обычные методы применяем при дистанционном обучении качество неизбежно падает, и лекционные занятия, и, в особенности, семинарские занятия. Если же всерьез об использовании электронного обучения, то это другие технологии», — сказал он.

О.Смолин подчеркнул, что дистанционный формат требует от преподавателя длительной подготовки, однако учебные заведения не компенсируют эти усилия.

Подмосковные студенты с понедельника переводятся на дистанционное обучение. Об этом в эфире радиостанции «Эхо Москвы» рассказал губернатор региона Андрей Воробьев. Посещение школы детьми остается на усмотрение родителей, отметил А.Воробьев. Ранее о переводе на дистанционное обучение студентов вузов и колледжей объявили власти Москвы. Данная мера вводится с 13 ноября до 15 января.