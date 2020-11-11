Challenges: Россия попросила у Парижа помощи в производстве вакцины от коронавируса

Россия, как утверждает французское издание «Challenges», попросила у Парижа помощи в производстве вакцины от коронавируса. Источник газеты говорит, что на прошлой неделе об этом завел речь в телефонном разговоре с Эмманюэлем Макроном российский президент Владимир Путин. Собеседник издания добавил, что французский лидер уклонился от ответа, сказав, что этот вопрос следует обсудить с представителями ученого сообщества. Один из французских дипломатов заметил, что уже несколько недель россияне спрашивают, готов ли Париж к совместной работе. Он полагает, что отражает главную слабость: отсутствие производственных мощностей. Сейчас российская вакцина «Спутник V» входит в список из десяти вакцин-кандидатов, которые находятся на третьей и последней фазе испытаний перед официальной регистрацией и выпуском на рынок

