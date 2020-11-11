Власти Москвы отказались согласовывать пикеты в поддержку муниципального депутата Юлии Галяминой

Участники акции хотели выйти в четверг на Триумфальную площадь. Заявлено было до 30 человек. Ак рассказали организаторы правозащитному проекту «ОВД-Инфо», в своем отказе власти сослались на «эпидемиологическую обстановку» и на указ мэра Сергея Собянина о запрете в Москве публичных массовых мероприятий. Галямину обвиняют в неоднократном нарушении порядка организации либо проведения акции. Она сама и ее адвокат уверены, что муниципального депутата преследуют за политическую деятельность. Юлия Галямина была активным участником кампании против изменения Конституции и обнуления сроков президента Владимира Путина.
Самое обсуждаемое
Ждем-с Даже Байдену придется прийти в другой мир, и это больше не мир четы Клинтон или иных сторонников «крестовых походов» за «единственно верные» ценности и политические системы. Это все более многополяризирующийся мир. В котором нужно доказывать свою претензию на мировое лидерство, моральное, а не авторитарное, не санкциями, а умением действовать в общем интересе…
Популярное за неделю
Ночь, день, ночь. Этот текст вы прочтете до конца и наконец наденете маски Желтая стопа, фиолетовая нога. Ему 59 лет, у него нет заболеваний, кроме ковида. Он заболел 9 октября, 14-го его госпитализировали с тяжелой пневмонией, 18-го — острая боль в ноге, несколько дней ждал перевода, а нога умирала…