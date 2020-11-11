Власти Москвы отказались согласовывать пикеты в поддержку муниципального депутата Юлии Галяминой

Участники акции хотели выйти в четверг на Триумфальную площадь. Заявлено было до 30 человек. Ак рассказали организаторы правозащитному проекту «ОВД-Инфо», в своем отказе власти сослались на «эпидемиологическую обстановку» и на указ мэра Сергея Собянина о запрете в Москве публичных массовых мероприятий. Галямину обвиняют в неоднократном нарушении порядка организации либо проведения акции. Она сама и ее адвокат уверены, что муниципального депутата преследуют за политическую деятельность. Юлия Галямина была активным участником кампании против изменения Конституции и обнуления сроков президента Владимира Путина.